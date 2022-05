América: Guillermo Ochoa, con el sueño de jugar en el Real Madrid tras el Mundial

Guillermo Ochoa se ha convertido en un referente de la portería de la Selección Mexicana, y es que además de hacer hacer historia con el América, fue el primer guardameta nacional en disputar un encuentro oficial en el Viejo Continente.

Ante esta situación, el portero de las Águilas reveló que sueña con regresar a Europa, específicamente con el Real Madrid, no sin antes concentrarse en la Liguilla y posteriormente en el Mundial de Qatar 2022.

"Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro", dijo entre risas en entrevista para TUDN.

Desde su llegada al conjunto azulcrema, Ochoa se convirtió en el líder del vestuario, pues sabe la importancia que tiene el vestir la playera americanista. Lo mismo con la Selección Mexicana, pues es uno de los jugadores con más experiencia en el Tri al ya tener dos Mundiales jugados en su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MISIONERO CASTILLO: 'DIEGO VALDÉS PUEDE APORTAR TODAVÍA MUCHO MÁS AL AMÉRICA'