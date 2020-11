América: Paleta Esqueda recordó cuando se agarró a golpes en el autobús de las Águilas

El canterano de América, Enrique Esqueda recordó uno de los sucesos que marcaron su vida, pues narró la ocasión en la que tuvo que pagar 'derecho de piso' cuando inició su carrera futbolística con las Águilas.

“Yo una vez tuve que pagar derecho de piso porque era el niño nuevo. Yo no sabía las reglas, por ejemplo para subirte al camión. Entonces yo llegué y me senté en el lugar que creí que me podía sentar… llegó uno más grande y me dijo ‘oye este es mi lugar, quítate’, yo le dije que había más lugares, me soltó uno y nos agarramos a trancazos”, aseguró en entrevista con el podcast Turbulencia.

Asimismo, el Paleta aseguró que finalmente todo resultó bien, pues pese a agarrarse a golpes, terminó sentándose a lado del jugador con quien se peleó.

“La gente no sabe que hay un lugar para los jugadores que se les da por antigüedad, yo no lo sabía, y así nos arreglamos, al final me senté al lado de él. Hay que sufrirle bastante”, finalizó.

Cabe recordar que el exazulcrema se formó en las Fuerzas Básicas de los de Coapa, hasta que debutó en la Primera División el 22 de abril del 2006.

