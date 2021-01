América: Pedro Aquino, baja contra Monterrey por molestia muscular

Llegó la primera baja en la era Santiago Solari. El refuerzo del América, Pedro Aquino, se perderá el partido contra Monterrey de la Jornada 2 por una molestia muscular. El futbolista peruano trabajó por separado durante la semana y para evitar una lesión más grave le darán descanso.

El futbolista de las Águilas reportó como todos el pasado lunes, sin embargo, durante la sesión resintió una dolencia que aquejaba de tiempo atrás y de inmediato lo separaron del grupo para dosificarle las cargas de la práctica.

Aquino trabajó únicamente en el gimnasio martes y miércoles, y este jueves no entrenó al parejo del grupo que en esta ocasión trabajó bajo las órdenes del Auxiliar Técnico, Gilberto Adame. Se sabe que no es una lesión de consideración, pero son conscientes de que lo mejor será no exponerlo.

Sin embargo, la decisión de que viaje o no a tierras regiomontanas se tomará este viernes cuando Santiago Solari regrese al entrenamiento luego de haberse ausentado este jueves por el viaje a Estados Unidos para tramitar su Visa de Trabajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SANTIAGO SOLARI OBTIENE VISA DE TRABAJO Y PODRÁ DIRIGIR CONTRA MONTERREY