América: ¿Por qué las divisiones inferiores del equipo juegan con un 4-4-2?

Poco se sabe de la metodología que América está implementando en sus Fuerzas Básicas a través de Raúl Herrera, el directivo español que llegó a revolucionar las categorías inferiores del Nido teniendo una estructura sólida en la que se prioriza la formación del futbolista para nutrir al Primer Equipo y/o desarrollar jugadores que sean atractivos para el mercado, y así cubrir necesidades deportivas y económicas del club.

En charla directa con RÉCORD, Herrera desmenuzó toda su metodología en la que por supuesto sabe que la identidad y jerarquía azulcrema debe de ser reconocida a primera vista: “Este es el modelo de América, este es el jugador de América, que identifiquen cuando un jugador salió de acá, da igual que juegue de amarillo, de azul o verde que los que estén viendo digan: esto es América”.

“Arriba jugamos con dos puntas, ¿por qué dos puntas?, pues porque son los que valen dinero, para qué jugar con uno si puedo desarrollar a dos, con dos delanteros es mucho mejor porque no estoy para ganar partidos, estoy para que todos estos debuten en Primera, para que Esteban Lozano y el 'Tijuana' García acaben en Primera porque los delanteros y volantes son los que más valen, es así de claro”, afirmó.

“Siempre les pido a los 2 mediapuntas que nunca vengan a recibir, ni tampoco al delantero, no quiero que vengan, quiero que corran para adelante, que se desmarquen, que no paren de moverse, no quiero al delantero estaca, ayer jugó el Liverpool (en Champions) quiero que sean Sané, Diego Jota, gente que no para de moverse y los volantes son los de más calidad, vienen Iker (Moreno), Karel (Campos) y los que poco a poco llegarán”, agregó.

“El modelo de juego es con un 4-4-2 con dos laterales abiertos, dos contenciones con muy buen pie para tener el balón, los dos mediapuntas que son los jugadores de más talento viniendo por dentro porque quiero que el carril se quede para los laterales y tengan mucha llegada, de hecho el lateral izquierdo de la Sub 20 (Mau Reyes) lleva 5 goles y 5 asistencias y el de la Sub 18 (Ralph Orquin) tiene 4 goles y 7 asistencias, ese es el perfil de lateral que queremos formar”.

