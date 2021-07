América: ¿Qué delantero supliría a Roger Martínez para el duelo vs Necaxa?

Con la duda que existe en América sobre la posible ausencia de Roger Martínez para el próximo fin de semana, es cercana la posibilidad de que algún delantero de las Fuerzas Básicas salga como titular para el choque ante el Necaxa, siendo Román Martínez, Esteban Lozano y Luis Gutiérrez los jugadores que se perfilan para tomar dicha responsabilidad.

Es verdad que las posibilidades para que un elemento canterano del Nido pueda salir como titular en un juego de Liga son escasas por el número y jerarquía de jugadores que suele haber en el equipo, sin embargo, debido a distintas circunstancias el duelo ante los Rayos en casa pinta para ser una oportunidad.

Ya ante Querétaro, Román y Luis, elementos que pertenecen a la categoría Sub 21 hicieron el viaje con el Primer Equipo y estuvieron disponibles en la banca, razón por la cual son los dos principales candidados a tomar el lugar de Roger en caso de que se confirme que no estará disponible para el próximo sábado.

Fue hace más de un año cuando Miguel Herrera debutó a Román en la victoria del equipo ante Atlas en la Jornada 6 del cancelado Torneo Apertura 2020, no obstante, desde aquella aparición el delantero no ha vuelto a figurar con el Primer Equipo. Mientras que Gutiérrez no ha podido hacer su debut profesional aunque ya jugó con el equipo durante el Tour Águila. El otro que podría aparecer es Esteban Lozano, atacante de 18 años con condiciones físicas excepcionales.

