América: Santiago Baños descartó 'fichajes bomba' para el próximo torneo

Santiago Baños, presidente del América, descartó que por el momento el club vaya a hacer 'fichajes bomba' y confirmó que continuarán implementando el método de traer jugadores de bajo cartel a préstamo para posteriormente comprarlos.

“Siempre estamos buscando incorporaciones, no siempre se van a dar bombazos. Ya nos ha pasado, hemos gastado mucho dinero y no salen como pretendíamos, y hay veces que nos ha tocado traer a los jugadores a préstamo y por sus actuaciones nos obligan a comprarlos. Creemos que debe haber un balance, cuando se tenga que hacer una contratación importante, cuando se tenga que invertir una fuerte cantidad de dinero, así lo haremos, pero mientras tanto seguiremos con el método que nos ha funcionado”, dijo el directivo para TUDN.

Baños también dejó en claro que, en ocasiones, varios de estos jugadores que han llegado a préstamo no han estado a la altura del club y sus exigencias, por lo que consideró que no cualquiera puede ser jugador del América.

#ÁguilasEnVersus Proyecto a mediano y largo plazo "Quiero darle más importancia a los jugadores que son formados en Coapa. Tenemos a 2 o 3 jóvenes que están alzando la mano. Dejamos de hacer las bombas pero cuando tengamos que hacerlas lo haremos": @Sbanos En vivo: #Versus pic.twitter.com/2uybMjLpT6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 9, 2020

“Lo que sí nos ha pasado es que traemos a alguien a préstamo y no puede con la presión que conlleva una institución como el América. El ganarle a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, no nos salva el torneo, nos eliminan en Cuartos de Final y es un rotundo fracaso. Aquí el jugador que no esté preparado para manejar esa presión y lo que conlleva ser un jugador profesional del América no puede estar”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO LAINEZ Y EL OSO GONZÁLEZ DAN POSITIVO POR CORONAVIRUS.