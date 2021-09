América: Santiago Baños reveló que ha descartado refuerzos por temas disciplinarios

El 22 de septiembre es la fecha límite para que los clubes de Liga MX puedan realizar movimientos en su plantilla para el Apertura 2021. Y el América es uno de los clubes de los que se sabe están en busca de un nuevo jugador extranjero ante las bajas por lesión de Leonardo Suárez y Renato Ibarra.

Santiago Baños se encuentra en la tarea de traer un volante, de preferencia por derecha, que pueda enriquecer el plantel de Santiago Solari; sin embargo, el presidente deportivo de las Águilas reveló que no es una tarea sencilla, pues ya anteriormente ha tenido que descartar la contratación de un buen jugador por temas extra deportivos.

"Nos han llegado jugadores interesantes en cuestión futbolística, pero luego haces una investigación poco más profunda y tienen varios detalles de indisciplina o cuestiones que no son tan profesionales y que te hacen dudar y tomas la decisión de no traerlo", reveló el directivo azulcrema en entrevista para TUDN.

"No (doy nombres), porque voy a matar a los pobres chavos y no se trata de… (Fueron) un par de sudamericanos que vimos que son muy interesantes que desafortunadamente por cuestiones extracancha decidimos que no participen en el club", añadió.

Además, el directivo también consideró que el tema de la pandemia, ha complicado el trabajo de fichar nuevos futbolistas.

"Llevamos un año con el estadio cerrado y es un ingreso importante que afecta a la economía del club, a eso voy con que nos tenemos que ajustar a determinadas épocas que vive el club, hoy es un tema más complicado, está parado a nivel internacional el tema de las transferencias. Esperemos que a finales de año todo el ámbito futbolístico en cuestión de mercado y financiero mejore y se reactive el tema de las transacciones", sentenció Santiago Baños.

