América: Solari podría igualar racha de 18 partidos invicto de Carillo en el Azteca

En su primer año como técnico del América, Santiago Solari ha logrado conformar un plantel que, si bien no es espectacular, es sumamente efectivo. Prueba de ello es la imbatibilidad jugando como local en el Estadio Azteca, donde hasta hoy acumula 17 duelos sin derrota.

Con esta seguidilla de duelos invictos en casa, Solari puede alcanzar la marca impuesta por un histórico entrenador de los azulcremas, Mario Carrillo, quien en el 2005 hiló 18 encuentros sin derrota en el Coloso de Santa Úrsula.

La buena racha de Carrillo, inició en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2005 ante los Tecos y culminó en la fecha 11 ante el San Luis, logrando hacer de aquel equipo uno de los más efectivos y espectaculares que se recuerden, pues en ese verano los llevó a conseguir su décimo título de Liga.

'Las Águilas del Indiecito' están obligadas a derrotar o al menos no caer ante Rayados hoy en el Azteca para poder igualar al ´Capello’.

En caso de lograrlo, el estratega argentino tendría un siguiente reto para la Liguilla, igualar a una de las máximas leyendas del club, Carlos Reinoso, quien, en su etapa como técnico del club, también rompió una marca importante.

De la mano de Reinoso, los de Coapa no perdieron en el inmueble ubicado en la Calzada de Tlalpan durante 19 partidos seguidos en la temporada 1982-83, racha que duró desde la fecha 1, hasta la Liguilla, en la que cayeron en casa ante el Guadalajara; sin embargo, al año siguiente vino su revancha en la llamada ‘Final del Siglo’.

En la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano, Santiago Solari no solo deberá buscar imponer una nueva marca dejando atrás a estos dos históricos del banquillo azulcrema, sino que, además, tiene que ganar el título, pues en Coapa una buena racha no sirve de nada si no se complementa con la copa.

