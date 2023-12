André Jardine se ve con la 14 para el América: 'Nos permitimos soñar'

Ya sueñan con la 14. América está a 90 minutos de jugar una nueva final del futbol mexicano y con ello tener la posibilidad de sumar un nuevo campeonato que amplie su distancia con el resto. André Jardine no negó que al interior ya se imaginan el mejor escenario para la próxima semana en el Estadio Azteca alzando la copa.

“Nos permitimos soñar en algunos momentos del día, es bueno esto, tener tus sueños, imaginar un final feliz porque para esto trabajamos, pero te permites poco, en el instante siguiente piensas lo que debes hacer cada día, ser lo mejor posible en cada momento de cada día", comentó el entrenador brasileño.

"El foco es el paso siguiente, el día siguiente, a veces un poco antes de dormir, sueñas, transmites al universo lo que quieres y tus sueños, pero muy enfocado en el próximo paso, humilde, tranquilo, sabiendo que hay otros equipos trabajando para esto. Al final lo que te cambia es hacer por merecer y eso se logra haciendo lo mejor posible todos los días. De acuerdo con la ambición es el nivel de trabajo diario”, añadió.

Además, para dicha serie es probable que ya puedan contar con el uruguayo Brian Rodríguez, quien no logró recuperarse a tiempo para volver a la actividad en el juego de vuelta contra San Luis.

“Brian (Rodríguez) va bien, hoy ya entrenó con pelota, tuvo un trabajo más similar a un partido, pero para jugar aún no está, no llegó a tiempo para este partido. Vamos a ver como se sigue desarrollando, serán días importantes para el, vamos a ver si el lunes consigue trabajar de forma normal con el grupo. Ahí veremos su nivel, como está para tomar la decisión. Evoluciona bien, pero no queremos precipitarlo ni arriesgarnos a retrasar su regreso”, reveló André Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRIAN RODRÍGUEZ 'ADVIERTE' SU PRESENCIA EN LA FINAL: 'NO SE SORPRENDAN SI JUEGO'