André Jardine tras el empate en el Clásico Nacional: 'Veo a mi equipo compitiendo'

Luego del empate sin goles en la Ida de las Semifinales del Clausura 2024 entre Chivas y América, André Jardine, estratega del equipo azulcrema, aseguró que él ve a su equipo compitiendo y tiene muchas chances de avanzar a la gran Final del torneo.

“Son formas de ver, el vaso puede estar medio vacío o medio lleno, yo veo a mi equipo compitiendo, acabamos de eliminar a un duro rival, uno de los mejores equipos de la liga, generamos un montón de posibilidades al frente, pero no siempre lo haces, otras veces no generas tanto como hoy, pero las tres chances más claras fueron las nuestras. Hay que saber competir, así es el fútbol, hay que entender y equilibrar las expectativas, nuestra afición nos apoyará con lo que viene porque estamos con muchas chances de estar en la Final y de buscar la 15”, expresó a los medios en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador afirmó que su equipo supo controlar las variantes que tiene el Guadalajara y que no sufrieron.

“Un partido donde jugar en cancha rival en un clásico y la tensión que tiene, con una clara obligación del rival de revertir por la ventaja que adquirimos en el torneo, defensivamente muy bien, controlamos todas las ocasiones, las variantes que tiene Chivas, no sufrimos, primer tiempo no me gusto el funciona ofensivo, en el segundo tiempo mejor, tuvimos oportunidades claras para salir con la victoria, seguimos controlando, pero el 0-0 es lo justo”.

