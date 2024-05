André Jardine tras la victoria en el Clásico Nacional: 'Una Final más'

El bicampeonato a la vista. Un logro más para André Jardine en el banquillo azulcrema, el técnico de América llevó al equipo a dos finales de manera consecutiva acabando con una racha de diez años sin conseguirlo.

“Una final más, importante estar en este club, yo no creo que podamos conquistar todos los títulos que juguemos, pero lo importante es pelearlos, ya son 10-11 años en los que América no estaba en finales consecutivas, a fuera salen cosas que no son verdades, los partidos se ve el nivel del equipo, el compromiso, si bien no siempre jugamos como queremos, porque los jugadores no son robot”, confirmó el técnico brasileño.

“Del otro lado también hay un rival que consigue neutralizarte, fue lo que pasó en el primer partido, hoy voy a hablar de las cosas buenas, siempre controlado, siempre yendo al frente, el 0-0 nos servía, pero estuvimos siempre más cerca del gol, nos toca disfrutar, darnos el derecho de celebrar, ya el lunes pensaremos en la final”, añadió.

Sobre Igor Lichnovsky el entrenador afirmó que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera en sus días de descanso y así le puso fin a la polémica que se generó en las últimas semanas.

“Feliz por él, días libres son libres, para descargar, siempre mesurando las cargas físicas, pensando en descansar de verdad, cada uno en su forma, Igor siempre demuestra compromiso en entrenos y partidos, estaba golpeado de la rodilla y jugó lo que jugó, agradecerle porque tiene dos grandes torneos, ha sido un jugador importante para nosotros”, finalizó André Jardine.

