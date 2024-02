Brian Rodríguez, feliz de estar en América pese a no fichar con Fiorentina

No le quita el sueño no haber ido a Europa. Brian Rodríguez aseguró que esta etapa en América la está disfrutando, que la idea de haber consolidado la negociación con la Fiorentina de Italia le entusiasmaba; sin embargo, no ocurrió y no dudó en afirmar que es feliz con las Águilas.

"Obvio que estoy muy contento, como dije desde el primer día en que llegué a acá, si se daba lo de la Fiorentina estaba también súper contento, pero nos arreglamos y nada, estoy contento", aclaró el atacante uruguayo.

Los Clásicos Nacionales que se vendrán en marzo por la Liga y Concacaf son duelos que todo futbolista desea jugar y para ello se prepararán de la mejor manera.

"Muy felices y contentos de haber pasado, así que afrontaremos el Clásico, todo mundo sueña con ese tipo de partidos y nos prepararemos de la misma manera", comentó Brian Rodríguez.

