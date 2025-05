América se consolidaron con su séptima clasificación a Semifinales de manera consecutiva en la Liga MX y ahora lo hicieron dejando otra vez en el camino a los Tuzos del Pachuca y ante esto varios ya vislumbran un duelo ante Cruz Azul.

Chaco Giménez y Carlos Hermosillo, dos de los grandes referentes de La Máquina que hoy fungen como analistas del futbol en FOX Sports hablaron de ese duelo que se estaría dando nuevamente en Semis.

Pachuca

Chaco Giménez no se adelanta

El primero de ellos fue más ecuánime y señaló que las Águilas del América no se frotan las manos para enfrentar a La Máquina esto en respuesta a la pregunta planteada sobre la mesa de La última Palabra: “No, no, me hubiera gustado que fuera en una Final”.

Giménez aseguró que los celestes aún necesitan confirmar su pase y que por ahora se necesitan jugar los segundos 90 minutos ante León para asimilar ese duelo tan esperado.

Otro duelo de Clásico Joven

Esto dijo Hermosillo

Por su parte, Carlos Hermosillo dijo que Cruz Azul quiere enfrentarse a los azulcremas: “Primero tiene que ganar el Cruz Azul, yo creo que si Cruz Azul se frotan las manos para enfrentar al Cruz Azul”.

“Ya le ganamos en Concachampions y no entiendo porque esta vez no le podemos ganar”, resaltó el máximo goleador de los cementeros.

Ángel Sepúlveda

