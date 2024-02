Carlos Reinoso afirma que Emilio Lara no merece otra oportunidad en América

Carlos Reinoso, una figura emblemática en la historia del Club América, ha expresado su descontento con el desempeño de Emilio Lara, señalando su incapacidad para capitalizar las oportunidades brindadas por el técnico André Jardine. En declaraciones al programa Súper Estadio de TUDN, Reinoso no se guardó nada al evaluar la contribución de los jóvenes jugadores, especialmente Lara, dentro del esquema del equipo.

"A mí como fui técnico tantos años, me alegró que Jardine confiara en los chavos, pero después los chavos no tienen ningún merecimiento, empezando por Lara, para pedir otra oportunidad," afirmó Reinoso, quien además ha sido un exitoso multicampeón tanto en su faceta de jugador como de entrenador con las Águilas.

La crítica viene a raíz de la reciente derrota del América ante Real Estelí, donde Lara jugó un rol crucial. "Lo de ayer del chico Lara fue alarmante, porque desde las fuerzas menores se trabaja que cuando vas a defender una pelota con las manos atrás, bien posicionado, perfilado y el primer penal deja con la derrota al América," explicó Reinoso, subrayando la importancia de los fundamentos defensivos que Lara pareció ignorar.

Sin embargo, "El Maestro" también reconoció que la responsabilidad de la derrota no recae únicamente en Lara. Destacó las falencias en la ofensiva, señalando que el equipo tuvo múltiples oportunidades para anotar que no fueron capitalizadas. "Inmerecida porque tuvo cuatro o cinco de gol en ofensiva que no metió, no solo es culpa de Lara y después el gol que le cabecean te deja 2-0. La confianza que te da el técnico se pierde y la pierden los muchachos," agregó, resaltando que el fútbol es un juego de equipo donde los errores y los logros son compartidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DILROSUN, REVELA QUE LLEGÓ AL AMÉRICA POR SER EL 'EQUIPO MÁS GRANDE DE MÉXICO'