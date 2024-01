'Chicote' Calderón, "impresionado" tras debutar con América: "Me tengo que matar por estos colores"

"Una sensación impresionante", su debut con América jugando los 90 minutos, así fueron las primeras impresiones de Cristian Calderón, quién aseguró no le pesó jugar con la camiseta de las Águilas.

"No para nada (le pesó la camiseta), todo empieza desde la confianza que me brindaron mis compañeros porque desde el día uno que llegué me brindaron su apoyo y yo sé que me tengo que matar por estos colores y por esta institución y si seguimos así creo que puedo hacer grandes cosas".

"Trabajo para ser mejor persona y mejor jugador hoy se medio y vamos paso a paso y espero seguir sumando minutos", declaró en entrevista con Fox Sports.

Respecto a la victoria en la frontera, el lateral izquierdo destacó todo el trabajo del equipo pues sabe que comenzar la competencia con el pie derecho mes ayudará en el tema de la confianza.

"La verdad feliz, contento, primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad que me está dando, creo que hoy el partido fue importante empezar con el pie derecho, el esfuerzo de todo el equipo quedó demostrado y al final salimos con los 3 puntos", declaró el Chicote.

