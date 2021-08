Daniel Brailovsky: 'Si el América es campeón con gol de Renato, no lo voy a festejar'

Renato Ibarra volvió a vestir los colores del América después de más de un año y medio de ausencia debido al problema de violencia doméstica que vivió a inicios de 2020.

La vuelta el volante ecuatoriano ha levantado polémica entre el medio futbolístico por sus antecedentes y fue una figura del América, el que fijó su postura por el regreso de Ibarra como azulcrema.

"Si el América es Campeón con gol de Renato, no lo voy a festejar; me va a encantar, pero no lo voy a festejar", reveló Daniel Brailovsky en programa de Fox Sports.

"SI EL AMÉRICA ES CAMPEÓN CON GOL DE RENATO, NO LO VOY A FESTEJAR" #LUPenCasa Para @RusoEl23 "hay cosas que son imperdonables" y no celebraría el título de sus Águilas con Ibarra en la cancha @andremarinpuig, @alexblanco23, @F_Quirarte, @RafaMLOficial & @betogarciaaspe8 pic.twitter.com/jKt1gwXTcA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 23, 2021

Incluso, el Ruso aseguró que no festejó el tanto de Ibarra, que significó el 2-0 del América sobre Xolos de Tijuana el pasado domingo en el Estadio Azteca.

"Desde que entró Ibarra yo ya no festejé el triunfo, no me sentía cómodo viéndolo en la cancha", aseveró el argentino.

