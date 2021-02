Emanuel Aguilera: 'La idea es hacer partidos más vistosos con resultados más abultados'

A pesar de estar entre los mejores clasificados del torneo, América no ha desplegado el futbol que se espera de ellos, sin embargo, Emmanuel Aguilera espera que dentro de muy poco las Águilas muestren una cara que vaya más acorde.

“Esa es la idea, poder hacer partidos más vistoso de a poco, con resultados más abultados y menos ajustados para no sufrir tanto , pero no hay problema en que no nos consideren favoritos, somos conscientes del objetivo que tenemos por delante “, dijo Aguilera a Fox Sports.

En esa misma línea, el central americanista aseguró que el balance es positivo en las primeras jornadas, sobre todo porque el cuadro de Coapa tuvo muy poco tiempo de adaptación a la idea de Santiago Solari.

"NO HAY PROBLEMA EN QUE NO NOS PONGAN COMO FAVORITOS"#LUPenCasa La postura de Emanuel Aguilera en charla con @crh_oficial ante el hecho de que el América no sea considerado uno de los candidatos al título del Guard1anes 2021 pic.twitter.com/5eOQoB0VZ9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

“Yo creo que depende la situación, quizás ahora nos agarró empezar el proceso con Santiago días antes del comienzo del torneo y se hace más complicado trabajar, pero lo hemos hecho bien hasta el momento “, apuntó.

