Emanuel Aguilera no oculta descontento por saturación de calendarios

El defensa argentino del América, Emanuel Aguilera, habló para Fox Sports sobre la mala coordinación de los torneos y las ligas que afectan el bienestar de los futbolistas, y tomó como ejemplo a sus compañeros del Tri Olímpico, recién llegados de Tokio 2020.

"Tendría que haber una coordinación entre las federaciones y las competencias por el bienestar y la salud del jugador. Los chicos que vinieron de los Olímpicos llegaron el domingo y el lunes ya estaban entrenando con nosotros para afrontar este partido del jueves (Liga de Campeones contra Philadelphia)", dijo el defensa de las Águilas.

Aguilera remarcó que es muy notable en los futbolistas el desgaste que implica jugar de una manera que exije cambios de horario, viajes, falta de descanso y disputar partidos en menos de una semana por un amplio periodo de tiempo.

"No van a tener descanso porque la liga nuestra ya empezó. Está a la vista que sí hay que buscar más la salud del jugador porque tantos viajes, tantos partidos en pocos días ... Los chicos que jugaron Olímpicos tuvieron partidos cada tres o cuatro días, ahora van a volver a jugar en menos de una semana, entonces está muy claro que debe de haber una coordinación", insistió el jugador azulcrema.

Entrenamiento desde el Nido con miras a la Semifinal de Ida en la CONCACAF

Emanuel también señaló sobre la unión que hace falta en el gremio futbolístico para hablar de estos temas, y el poco poder que tienen como jugadores para exigir a las federaciones que les brinden un bienestar.

"Me parece que no tenemos tanto peso como los de arriba para poder enfrentarnos a eso, pero no estaría nada mal que el futbolista se una para organizar o para hablar ese tipo de cosas para el bien de nosotros. Somos las materias primas, somos los protagonistas de este deporte tan hermoso que tenemos, pero que a veces no nos podemos disfrutar tanto de tantos partidos de por medio y que no hay descansos", comentó Aguilera para nuestro colaborador Rubén Rodríguez.

