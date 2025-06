Emilio Azcárraga se responsabiliza tras el fracaso de América esta temporada

América cerró una temporada para el olvido tras ser eliminado del Mundial de Clubes 2025 a manos del LAFC. El equipo estadounidense se impuso 2-1 en el BMO Stadium, arrebatando el último boleto al torneo internacional y dejando al conjunto azulcrema fuera de la competencia global

Este descalabro marca el tercer tropiezo consecutivo para las Águilas en menos de dos meses, primero con la eliminación en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, luego con la derrota en la Final del Clausura 2025 de la Liga MX, y ahora con esta nueva caída ante el cuadro angelino.

Sufrieron otro fracaso | MEXSPORT

Emilio Azcárraga rompe el silencio y se responsabiliza

Tras la reciente eliminación, Emilio Azcárraga, propietario del América, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a la afición, asumiendo la responsabilidad por los resultados adversos y prometiendo una reconstrucción firme del proyecto deportivo.

Lanzó un mensaje | MEXSPORT

"Hay mucho trabajo realizado para haber llegado hasta aquí pero es mucho aún el que resta para poder hacerlos a todos ustedes sentir que les cumplimos no con promesas sino con resultados. Me responsabilizo a mí, a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores por no haber llegado al objetivo planteado. Haremos lo necesario —todos nosotros juntos— para corregir el rumbo.

“Nuestros siguientes pasos importan más que nuestros errores. Tengan por seguros que éstos serán firmes y contundentes. Vamos a defender y seguir construyendo la GRANDEZA de este América", expresó Azcárraga en su publicación.

Asegura que volverán a competir | MEXSPORT

¿Qué sigue para el Club América?

América ahora saldrá de vacaciones y pronto empezarán su pretemporada de cara al Apertura 2025 y la Leagues Cup, done buscarán volver a levantar un título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine tras quedarse sin Mundial de Clubes: “Sigan creyendo en este América”