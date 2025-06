Jardine tras quedarse sin Mundial de Clubes: “Sigan creyendo en este América”

André Jardine habló en conferencia de prensa luego de la derrota del América ante LAFC, donde perdieron la oportunidad de ir al Mundial de Clubes de este año.

El técnico de las Águilas pidió apoyo a la afición, además de que sigan creyendo en este proyecto, pues necesitan estar juntos en un momento tan delicado como es ahora que perdieron ante Los Ángeles.

Jardine suma fracaso l IMAGO7

'SIGAN CREYENDO'

“Sigan creyendo en el América, nosotros queremos dar este paso al frente. Si hoy no pasó es porque aún nos falta algo y vamos a buscar entender lo que nos está faltando. Que sigan creyendo, su dolor es el nuestro, estamos bastante dolidos, va a ser un periodo duro que vamos a atravesar y hay que atravesarlo juntos”.

Además, aprovechó para compartir el sentimiento general que tiene la plantilla azulcrema luego de este fracaso, asegurando que es el mismo sentimiento que el de los aficionados.

“Muy dolidos, muy sentidos, insisto nuestra afición me imagino el sentimiento de frustración, el grupo tiene el mismo. Es temprano para analizar las razones, me imagino que vamos a encontrar varios problemas que tuvimos, pero de nada sirve estar hablando mucho en este momento”.

América l IMAGO7

¿ASUME LA CULPA?

Una de las preguntas es si los cambios que realizó terminaron por afectar al equipo y si se sentía responsable por la derrota que dejó fuera del Mundial de Clubes al América:

“Soy el más autocrítico cuando siento que me equivoqué, no tengo problemas en asumir los errores. Pero no puedo decirlo ahora, hay que analizar el partido con más calma, a ver si tiene que ver con los cambios o no” mencionó el entrenador brasileño.

Sin Mundial de Clubes l IMAGO7

