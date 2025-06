Jonathan Dos Santos tras la derrota de América ante LAFC: "Muchos están felices"

"Ódiame más", es el reconocido lema de América. Y este fin de semana, las Águilas lo vivieron con más intensidad que en otras ocasiones, por su derrota contra LAFC en el partido para clasificar al Mundial de Clubes.

Con el descalabro ante los angelinos, el equipo de Coapa se quedó con las manos vacías este semestre: eliminado de la Copa de Campeones de Concacaf ante Cruz Azul; Final perdida ante Toluca en Liga MX, y fuera del torneo de FIFA ante LAFC.

Al respecto, Jonathan Dos Santos pidió una disculpa a la afición por el resultado en Estados Unidos. De igual forma, consideró que es normal que otros equipos celebren los tropiezos azulcremas.

México festeja cuando pierde América, señaló Dos Santos

Tras el partido de este sábado en el BMO Stadium, el mediocampistan declaró que no es novedad que otras personas se alegren cuando los de Coapa pierden un partido. "Así es el América, la mayor parte de México estaba esperando que pasara esto".

"Muchos equipos, mucha gente están felices de que esto le haya pasado al América, lo sabemos, es parte de nuestra vida. Esto es futbol y no pasa nada”, afirmó el mediocampista.

América no está acostumbrado a perder

Con el resultado ante LAFC, a las Águilas siguen sin triunfar a nivel internacional, además que perdieron el último de sus objetivos del primer semestre del año. "Hay que ser fuertes, es un golpe muy muy duro, no pensamos al principio de temporada que íbamos a pasar por esto de perder la Liga, el Tetra".

Ahora no pasar al Mundial de Clubes, no estábamos acostumbrados a perder, eso duele un poco más. A veces tienen que pasar estas cosas para darnos cuenta que no somos invencibles”, y lamentó no haber estado a la altura de la afición.

"Una disculpa muy grande, sabemos que también tenían el anhelo del Mundial de Clubes, también era importante para el equipo para ser más vistos a nivel mundial. Lo que puedo decir es que volveremos mucho más fuertes, tenemos un equipazo y un grandísimo entrenador”, finalizó.

