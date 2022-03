Fernando Ortiz: 'Ante Rayados ganará el que más tenga ganas de salir del fondo'

En la víspera de su inesperado debut como entrenador interino de América, Fernando Ortiz afirmó que encontró un grupo dolido y al mismo tiempo ansioso por salir de la crisis en la que se encuentra hundido el equipo asegurando que el choque ante Rayados, quien también estrenara entrenador en el banquillo, saldrá victorioso el que tenga más ganas de huir del fondo de la tabla.

“Ambos equipos están pasando por algo difícil por la experiencia que tengo pienso que el partido lo va a ganar el que tenga más ganas de salir de esta situación, no hay que pensar que lo va a ganar el que juegue bonito, ambos equipos tienen mucha jerarquía y a veces pesa el estado anímico para ganar, pero va a ser un partido muy complicado”, comentó en su primer a conferencia de prensa.

“Al poco tiempo de poder trabajar detalles va a ser fundamental como se comporten los dos equipos en su estado anímico, material tengo, confío en los jugadores a morir, el que esté lo va a ser de esa manera, elegiré a los que pienso que son indicados y después dentro del campo de juego serán ellos”, agregó.

Ortiz reveló que en su primera charla con el grupo se habló de cerrar de inmediato el ciclo anterior y pensar objetiva y positivamente en el siguiente partido sabiendo que la único forma de salir es con entrega al máximo.

“Es un grupo que está dolido los resultados no son el resultado que todos quieren ver en su equipo, la primera charla que tuve es que volver para atrás no se puede, lo que se puede es pensar en el partido que se tiene de inmediato, el mensaje siempre fue que para revertir la situación es dar todo sabiendo que el rival nos va a querer ganar, el mensaje es poder darle vuelta a la página, pero he encontrado un vestuario dolido por querer salir de esta situación”, aclaró Fernando Ortiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GILBERTO ADAME SOBRE SOLARI: 'SU RELACIÓN NO ERA TAN CERCANA CON EL JUGADOR; EL VESTIDOR NO ESTABA ROTO'