Fidalgo se ve haciendo una gran Liguilla: 'Tengo ganas de trascender'

No olvida el episodio gris del semestre anterior. Álvaro Fidalgo explicó que desde que llegó al América cada Liguilla la ha encarado con el mayor profesionalismo y aunque sabe que ante el torneo anterior ante Chivas se equivocó, no lo considera una revancha personal.

"No lo tomo como una revancha, desde que llegué aquí afronté la Liguilla de una manera en la que quise dar mi mejor versión; es verdad que en la última pesé a favor que no era de mi equipo con la expulsión, fue un error grande no hace falta esconderse para ese error", aclaró el español.

"Pero esta es una nueva Liguilla e hice un gran torneo y lo afronto con la máxima ilusión y unas ganas increíbles de poder trascender y hacer las cosas bien, el equipo está preparado", añadió.

Respecto a las semanas que el equipo estuvo inactivo por la pausa, prefirió no entrar en polémica si es una injusticia o no, pues aseguró que al jugar para las Águilas no existen las excusas.

"A ver yo no voy a entrar en si es justo o injusto, somos América y al final aquí las excusas no pueden existir, no existen para nada, es verdad que a todos nos gustaría que después de jugar contra Tigres a los 3 o 4 días empezar la Liguilla porque estás con ritmo, pero por lo demás no existen excusas, pero mañana empieza todo y con muchas ganas", afirmó Álvaro Fidalgo.

