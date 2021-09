García Orozco acusó a Ricardo Peláez de influir en designaciones arbitrales en América

El exsilbante Roberto García Orozco aseguró que Ricardo Pelaez pidió que le cambiaran la asignación de un duelo del América en contra del León cuando era directivo de las Águilas.

García Orozco reveló que dejó de pitarle al cuadro Azulcrema debido a dos partidos 'bravos' que lo involucraron, pero cuando volvió a ser designado Pelaez ordenó que lo cambiaran.

"De algo estoy seguro; yo tuve dos partidos bravos con América, en unos Cuartos de Final contra Pachuca (Clausura 2015), que le marco un penal en el último minuto a Pablo Aguilar, lo amonesto y lo expulso. Ese fue uno, y después a Samudio en Monterrey en una Semifinal (Clausura 2016).

"Pasó el tiempo, dejé de arbitarle al América, normal, y me designan a un León contra América; de repente me hablan y me dicen 'no vas, estamos viendo situaciones del VAR y vamos a poner a otro árbitro'. Después pido una explicación y me dicen: 'es que hablaron por teléfono'; era (Ricardo) Peláez. Levantan el teléfono y estás fuera", reveló el exárbitro en una charla con David Medrano, colaborador de RÉCORD, y en la cual también estuvieron otros árbitros como Paco Chacón.

En los Cuartos de Final del Clausura 2015, García Orozco expulsó a Paolo Goltz y Pablo Aguilar, además de marcar un penal a favor de los Tuzos que terminó por liquidar la serie en contra del América.

Para las Semifinales del Clausura 2016, un penal de Samudio al 84' por una mano dentro del área concretó el pase de Rayados a la gran Final.

