Gonzalo Farfán: 'América siempre ha sido el rival a vencer'

Gonzalo Farfán, legendario mediocampista del América de los ochenta, señaló que la grandeza de las Águilas radica en que siempre han sido el rival a vencer en el futbol mexicano, pues comparó su paso previo por Atlante donde no sintió ese deseo por parte de los rivales de querer ganar como sí lo presenció con los de Coapa.

“El América es un equipo que todos los rivales quieren ganarle, se arma una rivalidad muy especial contra el América en cuestión de visitantes, de locales, siempre al equipo lo ves como queriendo ganar y la afición también, eso es lo que marca a un América diferente. En el Atlante me tocó a mi jugar, pero no se sentía esa presión como la del rival hacia el América por quererte ganar, veías que toda la afición, que el equipo, el cuerpo técnico rival los veías con una cara de quererte ganar y de buscar de vencer a un América que siempre sale a dar su máximo esfuerzo. En los 10 años que estuve no hubo un equipo que no dejara hasta el último esfuerzo en el terreno de juego”, finalizó.

Farfán reveló que gran parte de su éxito en el equipo se lo debe a sus excompañeros y a Carlos Reinoso, quienes lo arroparon de buena manera desde su llegada al conjunto de Coapa procedente de los Potros de Hierro.

“Todos los que llegan al América intentan dar su máximo esfuerzo y cumplir con el objetivo, a veces se da y a veces no, para mí fue muy importante llegar al América y sobre todo encontrarme un ambiente idóneo porque yo llegué del Atlante y me acuerdo que habíamos jugado un partido contra el América, empatamos y se armó la bronca y me expulsaron y a los tres meses llegué yo al América y desde que yo llegué ahí después de ese pleito y de que América venía como Campeón después de ganarle a Chivas, me recibieron de manera extraordinaria.

“Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Vinicio Bravo, Juan Antonio Luna, Mario Alberto Trejo y todos esos jugadores mexicanos del América me abrigaron y me recibieron muy bien al igual que los extranjeros: Miguel Zelada, ‘Lalo’ Bacas, Daniel Brailovsky, junto con el entrenador Carlos Reinoso, tuve la fortuna de ser bien recibido y eso ayudó muchísimo para mi desempeño”, declaró en entrevista con RÉCORD.

Para Farfán representa un orgullo que su nombre haya quedado inscrito en la historia de la entidad azulcrema, pues recordó que en sus 10 de estancia en el club logró la obtención de 10 títulos, con los cuales les dieron muchas satisfacciones a sus aficionados.

“Es un orgullo, es una meta que alcanzamos, no solo yo si no todos mis compañeros. En 10 años que estuve como jugador es una gran satisfacción haber conseguido 10 títulos y al final te llena de orgullo saber que cumpliste con el deber y sobre todo a la afición que es a la que uno se debe, salió contenta en ese tiempo, todo lo que hace uno en el terreno de juego es para la gente”, agregó.