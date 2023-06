Gregg Berhalter fue elegido nuevamente como director técnico de Estados Unidos y, ante la noticia, en la rueda de prensa para anunciar su regreso con las barras y las estrellas, el entrenador expresó que confía más en el proyecto que tiene la Selección Estadounidense que el América, equipo al que pudo dirigir.

“Acerca de América, quiero comentar que nunca había tratado con ellos y quedé impresionado con el nivel de trabajo. El equipo de trabajo, directiva, todo. Fue una buena posibilidad, pero les dije que tenía que hacer esta entrevista (EU). Me hubiera arrepentido toda mi vida si no me hubiera dado la chance”, expresó Berhalter.

Berhalter, de 49 años de edad, pudo haberse convertido en el primer entrenador estadounidense en la historia de la Liga MX, luego de haber sido contactado por América para convertirse en nuevo director técnico azulcrema.

Sin embargo, el de Nueva Jersey decidió esperar a una oferta para regresar a la Selección de Estados Unidos, combinado que derrotó este jueves a México por 3-0 en el Allegiant Stadium y con quien competirá en la Copa Oro.

