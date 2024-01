¡Intratables! Lichnovsky presume liderato de América en el CL2024 y lanza controvertido mensaje

En América no hay 'campeonitis'. Luego de tres jornadas, el monarca de la Liga MX no solo marcha con paso perfecto, sino que también es líder del Clausura 2024 y ha mostrado solidéz, pues con plantel 'A, B o C', los comandados por André Jardine consiguen los tres puntos. Ante esto, Igor Lichnovsky, defensa que llegó a las Águilas para el Apertura 2023, no ha dudado en presumir el dominio de América desde el torneo pasado.

Tras la victoria 0-2 ante Juárez, duelo correspondiente a la Jornada 4 del CL2024, el exzaguero de Tigres fue captado por una cámara en la cual se mostraba a los jugadores de las Águilas tras el triunfo.

Sin embargo, cuando pasó Lichnovsky, el defensa chileno hizo gestos de tener frío y lanzó un "hace frío, hermano... pero en la cima", lo que causó alegría y orgullo dentro de la afición americanista. Y es que Igor, tras las dudas sobre su llegada, ha sabido ganarse la titularidad con André Jardine y el cariño de la fanaticada azulcrema.

América, a pesar de las múltiples rotaciones, ha arrancado el Clausura 2024 con paso perfecto. Ante Tijuana en la Jornada 1, Querétaro en la Fecha 2 y contra Juárez a mitad de semana, los de Coapa han ganado los tres juegos con un marcador de 2-0.

Con paso perfecto y con su portería imbatida, las Águilas buscarán mantener su buena racha en el duelo de este sábado ante Necaxa en el Estadio Victoria, duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo actual.

