Javier Aguirre recuerda su sorpresiva salida del América tras la 'Final del Siglo'

Este jueves se estrenó Vasco, una vida, una serie documental que repasa la trayectoria de Javier ‘Vasco’ Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana. En su primer capítulo, el exfutbolista reveló cómo se dio realmente su salida del Club América, justo después de marcar el gol decisivo en la histórica “Final del Siglo” contra Chivas en 1984.

Aguirre contó que, tras la celebración del título, fue citado al día siguiente para firmar la supuesta renovación de su contrato. Sin embargo, al llegar, se llevó una desagradable sorpresa, el club ya no contaba con él.

“Recuerdo que vino mucha gente a celebrar, había champagne, era el primer título en muchos años. Me fui a fumar un cigarro, y ahí estaban Cristóbal y Carlos. Carlos Reinoso me dijo: ‘ven mañana a firmar tu contrato’. Yo terminaba contrato, así que fui muy contento, y me dijeron que estaba fuera del equipo”.

Lo dejaron fuera del equipo | MEXSPORT

La directiva quería enviarlo al Necaxa, que en ese momento funcionaba como una especie de filial del América, pero Aguirre se negó a aceptar el traspaso, no por el equipo en sí, sino por las formas en que se manejó la situación.

“No fue fácil asimilar el golpe. Más que estar fuera, me querían mandar al Necaxa, donde estaban David Ortega, Carlos de los Cobos y mi compadre Hugo Salazar. Pero no quise ir, no por Necaxa, sino por las formas. Si ese día, mientras fumaba un cigarro, me hubieran dicho: ‘gracias, que te vaya bien’, yo me voy tan a gusto, pero me negué, y dije que no”.

Lo intentaron mandar a Necaxa | MEXSPORT

Finalmente, el traspaso no se concretó. Fue cuando el entonces técnico de la Selección Mexicana, Bora Milutinovic, le advirtió que, si no tenía equipo no lo convocaría. Fue entonces que surgió la opción del Atlante.

“Al final apareció Atlante. Creo que América salió ganando: se deshizo de Aguirre y llegó Gonzalo Farfán, con quien ganaron dos títulos más.”

Terminó llegando a Atlante | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ángel Correa desmiente su acuerdo con Tigres; busca seguir en el futbol europeo