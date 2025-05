Ángel Correa desmiente su acuerdo con Tigres; busca seguir en el viejo continente

Los rumores al finalizar la temporada están a la orden del día, pues los equipos alrededor del mundo, buscan reforzarse de la mejor manera posible. Tal es el caso de Tigres, que año con año, rompe el mercado al concretar distintas ‘bombas’; ya sean deportivas o mediáticas.

Una de ellas, es la posible llegada de Ángel Correa al equipo de la U de Nuevo León, donde se ha comentado, que ya hay un acuerdo verbal con el jugador argentino. Sin embargo, en una entrevista con el podcast Los Edul, el jugador del Atlético de Madrid, desmintió su llegada a nuestro país.

“El 'Cholo' me dijo que está contento con mi trabajo y que decida lo que sienta que es mejor para mí. No tengo ningún acuerdo con nadie. Estoy centrado en terminar la temporada de la mejor manera y después en el Mundial de Clubes”, comentó Correa en la entrevista.

Sin interés en Argentina

A pesar de ser colocado en varios clubes, el jugador Campeón del Mundo con Argentina en 2022, negó un interés por parte de algún equipo de su país, específicamente River Plate. Ni el jugador, ni el equipo Millonario, se han puesto en contacto.

“Nadie se comunicó conmigo, y a futuro no lo sé, tendría que ver en el momento. A uno lo pone contento (si hay interés) porque es un grandísimo club, tuve la suerte de conocerlo a Marcelo Gallardo y me parece un magnífico entrenador, conozco a varios chicos que están en el equipo, pero no sé qué va a pasar en un futuro”, aseguró Ángel Correa.

