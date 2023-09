Jona Dos Santos: "Pensaba en retirarme tras terminar mi contrato con América"

Ya no quería saber más de su carrera por la falta de minutos. Jonathan Dos Santos reveló que el año y medio en el que estuvo relegado en la banca analizó la posibilidad de retirarse, pues para él fue muy notorio como es que fue perdiendo el protagonismo que acostumbraba.

"Siempre estar en el foco de todas las cámaras y de toda la prensa a no tener nada fue bastante difícil, hasta pensaba en retirarme después de finalizar mi contrato con América, pensé que iba a jugar medio año o un año más, pero ahora mismo no quiero, estoy disfrutando del futbol dentro y fuera del campo", externó el mediocampista.

"Nunca había estado en esta situación donde nadie preguntaba por ti, no te daban bola, y no era rencor solo siento que para mi salud mental era dejar la prensa de lado y me gustaría que se pongan en la piel de los que no están jugando", añadió.

Sin embargo, la llegada de André Jardine le dio un nuevo aire a su carrera, mismo que lo ha puesto nuevamente en el radar de la Selección Nacional aunque por ahora prefiere disfrutar y enfocarse en el momento que atraviesa con las Águilas.

"Estoy muy feliz, me ha cambiado la vida en estos últimos 3, 4, 5 meses con la llegada de Jardine, le agradezco su confianza, tanto él como el presidente que no quiso que me fuera del club, siempre quiso que estuviera aquí. Todo llega en el momento adecuado, estuve trabajando muchísimo este año y medio, fue difícil no haber jugado año y medio; y también no quería hablar con la prensa por eso, porque no jugaba", afirmó.

"Sobre la Selección sinceramente no lo he pensado estoy muy feliz en el club, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, es cierto que tengo 33 años, pero me siento como un niño de 25 o 24, disfruto el momento y en el futuro ya de sabrá si voy a Selección", sentenció Jona Dos Santos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO VALDÉS Y LUIS ÁNGEL MALAGÓN, CON "CHANCE DE JUGAR" CONTRA PUMAS