Jürgen Damm no está lesionado y es decisión del 'Tano' Ortiz congelarlo en América

Las Águilas del América no han tenido el mejor inicio del torneo al sumar tres empates (dos en casa) y sólo suman tres de nueve puntos posibles. Y ahora se habría revelado que también hay problemas internos dentro del plantel, en específico con Jürgen Damm.

El Francotirador contó en su columna de este jueves 26 de enero que en América hay un doble discurso sobre lo que realmente sucede con el jugador Jürgen Damm.

Tano Ortiz, entrenador de las Águilas, no ha colocado al futbolista en los dos últimos encuentros, en donde se ha señalado que no ha estado por problemas físicos que supuestamente aqueja el jugador.

La realidad en Coapa, de acuerdo a información del Francotirador, es que Damm ha sido 'congelado' en el equipo, sin que realmente tenga algún problema físico y que su ausencia es por decisión del entrenador.

"Por cierto que al que están congelando en el Nido es a Damm, desde los últimos dos partidos del torneo, pues me cuentan que la realidad es que el jugador no tienen ningún problema físico como lo dejó ver Ortiz, y no ha recibido explicación alguna por parte del técnico americanista sobre su ausencia en las convocatorias. Su actual contrato terminará a mediados de año y como van las cosas, no dudo que tenga que buscar otros horizontes. Por lo pronto, a ver si el Tano se anima a llevarlo a la banca el sábado. Lo dudo", escribió el Francotirador en su columna.

