Kevin Álvarez sobre su resurgimiento: “Quiero jugar en Europa y regresar a Selección”

Kevin Álvarez ha tenido un gran resurgimiento con América. El lateral ha vuelto ha ser un jugador recurrente en la alineación de André Jardine, por lo que ha tenido su mejor momento con la casaca azulcrema.

En entrevista con Fox Sports, el exjugador de Pachuca, platicó sobre su mal paso. El jugador, mencionó que todo eso ya quedó atrás y solo él y su familia saben todo lo que pasó.

Kevin en la final | IMAGO7|

“Solo mi familia sabe lo que viví y lo que pasé, todo lo que hice para estar donde estoy ahorita. Yo nunca me dejé llevar por lo de afuera, la gente habrá pensado que estaba distraído o mucha presión, que me quedaba grande. Al final nunca me dejé llevar por eso, no soy inmune, sí pega, pero a mí me frustraba la lesión”, declaró Álvarez.

De igual forma, el jugador comentó que el gol en la final pasada, fue una de sus consagraciones como futbolista profesional.

El sueño de el Tri y Europa sigue latente

Kevin, también habló sobre una ‘espinita’ que tiene pendiente: Selección Mexicana y su migración al viejo continente.

“El hecho de regresar, jugar la Liguilla, meter gol en la final, ser Tricampeón, me quitó un peso de encima. Seguir haciendo historia aquí, regresar a la Selección Mexicana e ir a Europa”, sentenció.

