Layún sobre Quiñones y su llamado al Tricolor: "No necesita una recomendación"

No necesita de consejos. Miguel Layún, experimentado futbolista que defendió por años la camiseta nacional, descartó que Julián Quiñones necesite una recomendación para afrontar su nuevo desafío con la Selección de Jaime Lozano.

“Julián (Quiñones) no necesita nada de eso, ha competido en todo lo que le corresponde a su posición, fue figura en el bicampeonato de Atlas, llegó y se puso la camiseta de América con lo difícil que es adaptarse y parece que nació con ella. Es un tipo que está preparado para legar y entender el entorno de la Selección Mexicana", comentó el lateral azulcrema.

"Ojalá le salgan las cosas como le han salido en los últimos años porque sería un beneficio para todos los mexicanos. Me parece un delantero diferente a los que tenemos en Selección y puede sumar mucho para lo que necesita Jimmy. Todos deseamos que México sea protagonista en el próximo Mundial. No creo que necesite un empujón ahí, está preparado y nos tocará disfrutar viéndolo portar la camiseta de México”, agregó.

Respecto a su último partido de fase regular, el lateral aseguró que será hasta después del juego cuando sea consciente de lo que está viviendo en estas horas.

“Igual que cada oportunidad que he tenido de estar en una cancha como futbolista profesional. Sinceramente, tenemos una bendición de poder cumplir nuestros sueños y hacer lo que muchísimos desearían. Lo más importante es encontrar la capacidad de disfrutarlo. Uno está siempre con un objetivo claro y está tan presente, diario que no da tiempo en pensar en otras cosas", afirmó.

"Lo mismo me sucede a mí, estoy pensando tanto en como cada día encontrar una mejor versión de mí para ser opción en el terreno de juego y cuando me toque participar, apoyar al grupo para poder sumar y dar pasos firmes. Ni siquiera es como que tengo tan presente, seguramente me voy a dar cuenta después y no durante el momento”, sentenció Layún.

