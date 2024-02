Luis Malagón revela detalle de Julio González en el arranque de su carrera: "No lo voy a olvidar"

Luis Ángel Malagón y Julio González, hoy arqueros de América y Pumas respectivamente, compartieron vestidor cuando ambos estaban en las fuerzas básicas de Santos Laguna de donde, primero, salió Malagón para recaer en Morelia.

El hoy arquero de las Águilas del América contó para el pódcast Porteros TV una anécdota que ocurrió con Julio cuando Malagón estaba en la sub-15 del equipo lagunero, algo de lo que el también arquero de Selección Nacional, siempre va a estar agradecido.

Malagón contó que González llegó con una maleta llena de guantes y le dijo 'Toma', algo que dejó muy marcado al arquero azulcrema y que, hoy en día, no pierde la oportunidad para recordarle a Julio ese gesto y agradecerlo por lo que hizo por él.

"En ese momento Julio González, el portero de Pumas, él me regalaba guantes, imagínate. Un día me acuerdo de que llegó con una maleta y me dijo: ‘Toma’. No recuerdo cuántos guantes había, pero, pues imagínate, es un gesto que jamás voy a olvidar. Y hoy día lo frecuento, pues ya ves en Selección y le digo, nunca voy a olvidar ese momento cuando no tenía nada y él llegó y me dijo toma", comentó Malagón.

