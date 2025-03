Mauricio Pochettino asegura que ausencia de Zendejas 'no es un tema de rendimiento'

La Selección de Estados Unidos presentó su lista definitiva para la Nations League de la CONCACAF, donde se enfrentarán a Panamá en la semifinal del torneo. La gran sorpresa fue la ausencia de Alejandro Zendejas, futbolista del América, quien no fue considerado en la convocatoria final a pesar de su destacado desempeño en la Liga MX.

La ausencia del atacante azulcrema no pasó desapercibida entre los aficionados, tanto del América como de la selección estadounidense, quienes cuestionaron la decisión. En respuesta, el entrenador argentino Mauricio Pochettino explicó los motivos detrás de su exclusión, asegurando que no se trata de un tema de rendimiento.

“A veces no se trata de si mejoró o no. Vieron la lista preliminar, eran 60 jugadores, y solo puedo llamar a 23. Duele mucho, porque no es un tema de rendimiento ni equilibrio. Es muy difícil estar en lo cierto cuando tienes demasiados jugadores y debes ser clínico en el momento de decidir.

“Es un tema de intuición, de cómo vas a proyectar al equipo para jugar en diferentes competiciones. Cuando seleccionamos a estos 23 jugadores es porque realmente creemos que tenemos un buen equilibrio para competir en nuestra mejor versión y obtener los resultados que queremos. Pero sí, vamos a seguir evaluando al jugador”, declaró Pochettino.

Alejandro Zendejas con la Selección

El volante ofensivo se decantó por jugar con la Selección Estadounidense a inicios del 2023, despreciando a la Selección Mexicana. Desde entonces ha tenido una participación irregular sumando sólo 11 partidos disputados para 511 minutos y sumando una anotación y una asistencia.

A pesar de su poca actividad con el equipo norteamericano, Zendejas había sido convocado para los últimos cuatro partidos incluyendo los dos de Nations League. Ahora tendrá que esperar a la siguiente convocatoria para ver si lograr volver a la Selección.

