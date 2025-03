Alan Pulido previo a la Vuelta ante América: “Vengo con mucha ilusión de ser campeón”

A demostrar la grandeza. Previo al duelo de Vuelta ante América de CONCACAF Champions Cup, Alan Pulido aseguró que todos los jugadores saldrán al Estadio Ciudad de los Deportes con la mentalidad de poner a Chivas nuevamente en lo más alto. Asimismo, señaló que no le importa que las Águilas superen ampliamente al Guadalajara en títulos, pues él se enfoca más en el presente.

América y Chivas se medirán en la Vuelta de Concachampions | IMAGO7

Con la ventaja de 1-0 en el marcador global, el delantero mexicano mostró ilusión de poder eliminar al América y pasar a Cuartos de Final de Concachampions. Para esto, comentó que todos los jugadores, de la mano de Gerardo Espinoza deben salir con la mentalidad de demostrar la grandeza de Chivas para pelear nuevamente por los títulos

“Vengo con mucha ilusión de quedar campeón otra vez, de aportar mi experiencia. Hay que demostrar la grandeza que identifica a este gran club y junto con todos mis compañeros acatar las órdenes de Gerardo para juntos poner a Chivas en lo más alto que es lo que todos nosotros queremos”, dijo el delantero.

Pulido quiere volver a ser campeón con Chivas | IMAGO7

Pulido no ve como obligación que Chivas sea campeón de la Concacaf Champions Cup

Sobre la diferencia en cuanto a número de campeonatos que existe entre América y Chivas, Pulido afirmó que no se enfoca en eso, sino que se preocupa por el presente del Rebaño y en tratar de sacar adelante al equipo. Cabe recordar que cuando Alan salió de su primera etapa en Guadalajara, ambos equipos estaban empatados con 12 campeonatos de liga, mientras que ahora las Águilas tienen 16, cuatro más que los Rojiblancos.

“No lo veo como una obligación, pero obviamente uno siempre quiere ser campeón, uno trabaja para eso. América tiene varios títulos en el tiempo que yo no estuve, pero yo me enfoco en el presente y creo que tenemos un buen grupo que quiere sacar a Chivas adelante y eso se ve en el compromiso dentro del terreno de juego”, agregó.

Alan Pulido no se compara con América | IMAGO7

