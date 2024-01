Miguel Layún defiende fichaje de 'Chicote' Calderón con América

Si hay una voz autorizada para opinar sobre las decisiones que se toman en América es Miguel Layún, quien recientemente se retiró como futbolista profesional. El exdefensa ganó tres títulos como futbolista azulcrema, el más reciente en el pasado Apertura 2023.

A pesar de que fue su último certamen como profesional, Layún se ha mantenido al tanto de las Águilas de cara al Clausura 2024 y ahora salió en defensa de Cristian 'Chicote' Calderón, cuyo fichaje ha provocado controversia pues llega procedente de Chivas, además de sus antecendetes de indisciplinas.

“Deportivamente me parece que tiene condiciones muy buenas, me gustaría creer que su compromiso, después de lo que vivió, que quedó libre, le va a hacer entender y razonar un poco que tiene que estar mucho más enfocado y comprometido con él mismo para poder estar comprometido con su carrera y poder ser el jugador que puede ser para el futbol mexicano", opinó Layún.

“Obviamente el tipo de las cosas que salieron, que yo no puedo opinar porque no sé hasta dónde son ciertas y dónde no, hablando deportivamente creo que tiene talento suficiente para poder hacer las cosas bien”, y añadió que como americanista espera que le vaya bien, pues lo que espera es que América triunfe en Liga MX.

“Al final soy americanista y espero que le vaya bien, creo que eso es lo más importante. De repente nos enfrascamos tanto y ahora ya puedo decirlo como fan, como seguidor, en que si me gusta, si no me gusta, si esto, si lo otro; el tipo no ha pateado una pelota y ya lo está matando todo mundo" y enfatizó que solo podrá juzgarse una vez que se vea su rendimiento. "Creo que merece el beneficio de la duda”.

