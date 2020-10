Nico Castillo a Benedetti: "En poco estamos de vuelta"

Una vez que Nicolás Benedetti sufriera una lesión de menisco medial de la rodilla derecha, el delantero de América, Nicolás Castillo, le envió un mensaje de ánimo al mediocampista colombiano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el atacante chileno colocó una imagen abrazando a Benedetti y un breve mensaje de ánimo para apoyar a su compañero de las Águilas.

"¡En poco estamos de vuelta hermano!", escribió Nicolás Castillo, quien lleva varios meses sin tener participación con el cuadro azulcrema y quien volvería a la plantilla para el Clausura 2021.

Benedetti es una baja muy sensible para el Piojo Herrera, pues el colombiano venía siendo titular desde la Jornada 8 (vs Mazatlán) y era una pieza importante en el once de Coapa. Nico suma un gol en el Guardianes 2020, y fue contra Pumas en la Jornada 13.

