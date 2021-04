Pedro Aquino: 'Solari es un capo'

El sol salió en Coapa con el estratega argentino. La llegada de Santiago Solari le dio una cara nueva al América y su fórmula europea se logró adoptar casi de inmediato en el Nido, y con la ambición y mentalidad de triunfo del nuevo cuerpo técnico, al que ven como “un Capo”, las Águilas tienen en la mira la Liga y la Concachampions.

“Solari es un buen director técnico, siempre me han tocado directores técnicos como Nacho Ambriz, que fue una de las personas que siempre me brindó su apoyo y la confianza. No hay ninguna comparación porque cada uno tiene su estilo de trabajar y de juego, y ahorita que yo estoy en el América veo que es un Capo lo que hace el profesor Solari”, declaró Pedro Aquino en entrevista con RÉCORD.

Aquino es otro que, desde que arribó al club, dio resultados inmediatos y desde su primera temporada como azulcrema tiene claro su objetivo.

“Mi cabeza está con la mentalidad de campeonar, y también sé que esa misma mentalidad es la que está en el club, no queremos conformarnos solamente con ganar partidos y después en la Liguilla quedar eliminados en el primer partido. Queremos terminar campeonando porque es lo más bonito para un futbolista”, comentó el sudamericano.

El '5' de las Águilas no dudó en señalar que el conjunto de Coapa puede ser la catapulta adecuada para emigrar en un futuro al balompié europeo, o bien, seguir creciendo como elemento azulcrema y apuntar a los históricos del club.

“Estoy muy seguro de que el América es el trampolín para que uno pueda emigrar a Europa o quizás a seguir creciendo futbolísticamente dentro del América, así que este es el trampolín”, finalizó Pedro Aquino.

