Piojo Herrera: 'Fue injusta mi salida del América'

Miguel Herrera rompió el silencio y, en exclusiva para RÉCORD, habló sobre su salida del América, la cual calificó como injusta, aunque dejó en claro que esto ya no tiene ninguna relevancia, pues dijo que son cosas que pasan en el futbol.

“Eso ya no tiene relevancia, para mí fue injusta (su salida del club) pero no tiene relevancia. En el futbol no pasa por justicia, pasa porque es futbol y el futbol es así y ya. Hay que aceptar lo que pasó”, declaró para este diario.

El polémico entrenador señaló que la prensa y la opinión publica están exagerando con el incidente que ocurrió en el partido entre las Águilas y el LAFC, en el que se vio inmiscuido, toda vez que él nunca intentó a agredir al auxiliar técnico del conjunto angelino, al cual solo le pidió que no le jalara el cabello.

“Es que ni si quiera fue bronca, la verdad se está manejando una situación mal, él (auxiliar de LAFC ) me jaló el pelo, yo me volteé le dije que no me jalara el pelo, estiró la mano, me picó el ojo y se acabó, yo me fui a mi vestidor. En ningún momento hubo bronca, eso es lo que han venido manejando y me parece que lo han manejado mal, pero al fin de cuentas yo no les voy a decir cómo manejen las cosas, yo lo único que les puedo decir es que no hubo bronca; sí hubo expulsión, obviamente nos expulsaron a ambos equipos porque ellos estaban molestos por cómo estaba el resultado, por la expulsión que habían recibido y por cómo estaba el momento, pero se acabó. Si hubiera habido una bronca, yo me hubiera metido al vestidor a buscar a alguien y yo en ningún momento cometí ninguna agresión”, relató.

Por último, el Piojo reveló que, a tres días de su salida de la entidad azulcrema, se encuentra de mejor ánimo, ya que de momento la noticia sí le causó tristeza y enojo; sin embargo, ya lo asimiló y ya piensa en darle vuelta a la página y prepararse para lo que sigue.

“Hoy ya estoy más tranquilo, al principio sí (estaba) triste, con molestia, pero bueno ya estamos más tranquilos, asimilamos que así es el futbol, a veces no es justo, pero es futbol y tenemos que seguir pensando que así es y esperar y trabajar y proyectar lo que sigue”, finalizó.