Piojo Herrera tras lesiones: 'Jugadores ya no podrán ejercitarse con entrenadores personales'

Miguel Herrera, técnico del América, minimizó el tema de las lesiones, las cuales se han hecho presentes en el club a lo largo del 2020, asegurando que estas, no solo ocurren en su equipo, y que se deben a la falta de preparación física debido a la pandemia.

"Las lesiones no pasan solo en el América, pasan en todos lados, todos los equipos del mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada, que normalmente estamos a acostumbrados a hacer y te encuentras con lesiones porque la base física no es tan tan fuerte como en otros torneos.

"Las lesiones fuertes han sido de rodillas o como lo de Nico (Castillo), lo de Ema fue por molestia por sobrecarga de trabajo, Cáceres igual, preferimos pausarlos para que no se lesionen realmente”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Por otra parte, Herrera reveló que, el club ya platicó con los jugadores que realizan entrenamientos alternos a los que realizan dentro de la institución, y les pidieron que no realicen actividades extras.

“Ya le pedimos a los jugadores que no lo hagan (los que entrenan por su parte fuera del club), se acabaron los entrenadores personales y trataremos de que se manejen todo con los entrenadores del club”, mencionó.

