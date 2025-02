Ramón Juárez, defensa de América, quiere ser capitán de las Águilas

América está viviendo una temporada de ensueño. El conjunto dirigido por André Jardine sigue invicto en la presente campaña y el sueño por el Tetracampeonato parece estar más cerca que nunca.

Uno de los baluartes del equipo, es el joven defensa central, Ramón Juárez. El canterano azulcrema ha tenido actuaciones sobresalientes; siendo una de las más recordadas su juego en semifinales ante Cruz Azul.

Juárez en partido | IMAGO7|

En conferencia de prensa, Juárez declaró algunos de sus sueños, tanto en el conjunto de Coapa, como fuera del equipo.

“La verdad, para mí, siendo sincero, sería un sueño ser el capitán de esta institución, es algo en lo que no me enfoco tanto; si me preguntas, es hacer bien las cosas, los entrenamientos, transmitir la confianza al grupo. Eso ya, después, si pasa, primero Dios, se irá dando”, mencionó Ramón sobre utilizar el gafete azulcrema.

Ramón Juárez | IMAGO7|

Admiración por Henry Martín

Para Ramón, el modelo y jugador a seguir dentro de las Águilas es el capitán, Henry Martín. El defensa de 23 años habló ante los medios sobre su admiración por la ‘Bomba’, llamándolo ‘Mi Capitán’.

“Se preocupa mucho por todos los jugadores, eso lo hace alguien grande, que ve cómo están todos. Me acuerdo que, hace dos años, se acercaba mucho conmigo, es la misma persona que hoy, lo importante que para él es el grupo es lo que aprendo”, finalizó sobre el tema de la capitanía.

Ramón Juárez | IMAGO7|

Sueño europeo

Trabajo así, me manejo así, me centro en lo tangible y después, si hay una posible salida al futbol europeo, se verá, siempre con la ilusión que tengo de jugar en Europa”, sentenció Ramón sobre emigrar al balompié del viejo continente.

