Reinoso sobre presente de Viñas: "¿Quién le mete una pelota de gol?"

Federico Viñas atraviesa por un mal momento con el América, y es que ante Bravos de Juárez el charrúa extendió a 11 partidos su mala racha sin anotaciones, pues no hace gol desde el mes de octubre; sin embargo, cuenta con el respaldo de las leyendas americanistas, ya que Carlos Reinoso aseguró, que su sequía goleadora se debe a la falta de asistencias en el equipo.

“Viñas es un chico que desde que llegó ha jugado muy bien, lo que pasa es que ¿Quién le mete una pelota de gol? Él, no tiene gente que lo surta de balones y que lo dejé en posición de gol, eso pasa cuando no hay un medio creativo, no hay gente que tenga buen pie para ponerle a la pelota en posición de gol”, dijo en entrevista con RÉCORD.

Por su parte, Daniel el ‘Ruso’ Brailovsky, atribuyó la baja de juego de Viñas al Covid-19, pues recordemos que a finales del mes de octubre dio positivo en las pruebas PCR. Aunque, dejó en claro, que el uruguayo ha hecho los méritos suficientes para portar la camiseta de las Águilas.

“Federico estuvo contagiado y no debe ser fácil regresar a estar al 100 físicamente, a respirar de la manera que tienes que respirar, a jugar en la forma que quieres jugar. No tengo una relación personal con él y no he hablado con él, pero si he visto a varios futbolistas que han regresado después de haber estado con este tema (Covid-19) y les ha costado bastante, pero Viñas ha demostrado desde que llegó que merece vestir está camiseta y que se mata en la cancha”, comentó.

Mientras que, Salvador cabañas minimizó la falta de gol de Viñas y señaló que es normal que todos los jugadores tengan altibajos en su carrera.

“Eso a cualquier jugador le va a pasar porque todos los jugadores cuando van una institución grande siempre tardan en reaccionar y yo creo que eso es lo que le está pasando a él, pero hay oportunidades que uno debe aprovechar y algunas veces no lo va a hacer en los partidos”, apuntó.