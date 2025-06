Ricardo Marín sobre estar en América: "Todo mundo te quiere ganar tu lugar"

Debutar en Primera División es algo con lo que muchos niños alrededor del mundo sueñan. Para algunos, ese pequeño sueño se vuelve en una realidad, sin embargo, para la mayoría queda en eso, en un sueño.

En México, pocos son los que logran debutar, y aún más en algún equipo 'grande'. Los que lo logran, hablan de todas las exigencias por las que tienen que atravesar; tal es el caso de Ricardo Marín, jugador del Puebla que es canterano del América y exjugador de Chivas.

Para Marín, debutar en un equipo como América es complicado, más por toda la competencia interna que existe, aunque el apodado '4k', habló en entrevista con Yosgart Gutiérrez sobre uno de los temas principales en las Águilas: todo mundo quiere un lugar en el equipo de Coapa.

"Esa presión, todo mundo quiere tu lugar. Al final sabes que te enfrentas en fuerzas básicas a todos los equipos y pues si tienen un buen nivel pero al final tu sabes que todo mundo quiere estar en ese lugar. Todos los jugadores te quieren ganar, todos los equipos que te enfrentas te van a dar el 120 o 150 por ciento", agregó Marín.

"El 100 por ciento no basta": Marín

Ricardo Marín habló en el RePortero sobre qué a veces no es suficiente dar el 100 por ciento con América. Ya que -en su percepción- todos los demás jugadores darán más por tener ese lugar.

"Creces con esa competencia de que a veces con dar el 100 por ciento no basta, porque al final sabes que los rivales te van a dar el 120, entonces estar siempre al margen de esa competencia es de las cosas que me encantó haber crecido y hasta ahorita me ayudan demasiado", destacó '4k'.

Paso en Coapa

Ricardo Marín pasó por la mayoría de categorías inferiores de las Águilas, sin embargo, disputó muy pocos partidos con el primer equipo. En total, Marín jugó nueve partidos con las Águilas y sumó 179 minutos.

