Carlos Hermosillo recuerda su época en Atlante bajo el mando de Saporiti: "Lo peor que he vivido en el futbol"

Carlos Hermosillo es recordado en el imaginario colectivo por su gran visión de cara al arco. El canterano del América, tuvo un largo bagaje por diversos equipos de nuestro país, siendo una de sus épocas más gloriosas con Cruz Azul. Sin embargo, 'El Grandote de Cerro Azul', también jugó por un breve periodo con un equipo histórico del balompié nacional, el Atlante.

Con los Potros de Hierro, Hermosillo estuvo tan solo un par de meses, aunque un semestre le sirvió como experiencia para vivir lo peor dentro del futbol. En entrevista con José 'Shaggy' Martínez, Carlos explicó que estar bajo el mando de Roberto Marcos Saporiti, ha sido lo peor que pudo vivir como jugador.

"La verdad, lo peor que yo he vivido en el futbol se llama Saporiti (el entrenador). Su pinche entrenamiento era como de niños, aunque yo creo que ni los niños de primaria hacen eso. El balón en la mano, te lo pasó para allá y lo voy pasando; vamos avanzando y luego para arriba (el balón) y rematabas de cabeza, y todo de nuevo", relató entre risas el máximo anotador de Cruz Azul.

Hermosillo también comentó al 'Shaggy', que el entrenamiento del segundo portero del Atlante, Raúl Orvañanos Jr., también era bastante infantil. "Al segundo portero, le hacían entrenamiento invisible. Le aventaban el balón y se aventaba, pero no había balón. En una de esas, no se lanza y le dicen: '¿Qué pasó? ¿Por qué no te avientas?' y él contestó: 'Es que el balón iba fuera'".

El corto paso por Atlante

Pese a ser uno de los goleadores más recordados de los años ochentas y noventas, Hermosillo dio sus últimas patadas en Atlante y Chivas. El canterano de las Águilas tuvo un desempeño impresionante al comienzo de su carrera, hasta tener un segundo aire a finales de siglo.

