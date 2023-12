¡Salen igual que en Monterrey! América repetirá su XI para la Final de Vuelta

Saldrán igual que en Monterrey. La molestia que aquejaba en el tobillo Diego Valdés no fue de consideración y podrá estar de inicio en el partido de esta noche.

RÉCORD pudo confirmar que las Águilas repetirán el mismo once con el que salieron en la ida en el Volcán, destacando que el pisotón que recibió el chileno por suerte no fue de gravedad y aunque ha estado trabajando por su cuenta, al final no tiene dificultades para jugar.

André Jardine está feliz con el equipo y la forma en que se plantaron en el primer choque y confía en que los mismos jugadores podrá sacar adelante el partido más importante de la temporada.

Para Miguel Layún será este su último partido y lo jugará siendo parte del cuadro estelar por la banda derecha, mientras que por la izquierda estará Luis Fuentes, apostando a la experiencia.

Las centrales serán responsabilidad de los extranjeros Igor Lichnovsky y Sebastián Cáceres, quien podría estar disputando su último partido en América, ya que todo apunta a que emigrará el futbol de Europa.

En medio campo estarán los de siempre, los inamovibles, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos; mientras que en el ataque será responsabilidad de Henry Martín y Julián Quiñones, quienes serán cobijados por Alejandro Zendejas y el propio Valdés.

