Santiago Baños sobre Diego Lainez: '¿Qué equipo no quisiera contar con él?'

El futuro de Diego Lainez está cada vez más lejos del Betis, y es que en los últimos días se dio a conocer que el atacante buscará irse a otro equipo ante la falta de minutos con los verdiblancos, siendo las Águilas uno de los clubes que mostraron interés en el seleccionado nacional.

Ante esta situación, Santiago Baños aseguró en entrevista con Marca Claro que el tema de su fichaje no es fácil. "Lo de Diego no es tan sencillo, ¿qué equipo no quisiera contar con él?, es un jugador mexicano con unas características especiales, seleccionado nacional, pero no es sencillo.

Obviamente Betis pagó una cantidad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego, tocó base en un principio y hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede", dijo el directivo del América.

Y es que en la presenta campaña Diego Lainez suma únicamente 13 partidos, siete de ellos han sido en LaLiga (de 36 posibles), dos más en la Copa del Rey (de ocho que jugó el equipo) donde registra sus dos únicas anotaciones en la temporada y cuatro en la Europa League (de 10 que disputaron los de Pellegrini).

El atacante mexicanobuscará salir en el verano en busca de minutos, pues de acuerdo con nuestro reportero, Víctor Díaz, el Cuerpo Técnico del Tri le pidió regularidad antes de que comience Qatar 2022, pues en caso de no hacerlo su convocatoria ya no tiene la misma seguridad que antes.

