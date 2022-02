Santiago Solari: América, sin movimientos dentro del club tras derrota ante Pachuca

El torneo avanza, los resultados no llegan, pero la estadía de Santiago Solari en América continúa. RÉCORD pudo confirmar que de momento no hay movimiento en el banquillo de Coapa.

En el Nido azulcrema no quieren tomar decisiones arrebatadas, por eso con la cabeza fría se hará un análisis durante la semana para decidir el futuro inmediato del club.

De entrada, son conscientes que las semanas previas al Clásico Capitalino suelen ser diferentes, intensas y con una crítica mayor a lo habitual, por eso saben que sacudir al Cuerpo Técnico no es la mejor opción y aunque todo dependerá de la valoración que se haga, es muy probable que Solari llegue al juego contra Pumas.

Y pensando en ese escenario, el resultado ante el conjunto auriazul definirá el futuro del estratega, un nuevo tropiezo y considerando que es el acérrimo rival de la ciudad hará insostenible su gestión, mientras que una victoria será oxígeno puro para el argentino.

Lo cierto es que el discurso armonioso y su cabllerosidad ya no son argumentos que lo mantengan firme en el club, y que cansaron no solo a los aficionados pues versiones alrededor de la institución hablan de que la relación con algunos jugadores se rompió y que ese supuesto respaldo a su entrenador no se está reflejando dentro de la cancha.

