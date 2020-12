Santiago Solari: 'En México me encontré con la cultura del cómo ganar, más allá del resultado'

Con el haber sido técnico del Real Madrid en su currículum, Santiago Solari ha decidido tener su siguiente aventura en el banquillo en Coapa, en un futbol y una cultura a la cual conoce y valora a más de 10 años de su travesía en el balompié mexicano como jugador.

En entrevista con RÉCORD en mayo de 2012, el argentino detalló la grata sorpresa que se llevó al descubrir como en el futbol mexicano importaban las formas además del resultado final, panorama completamente distinto a lo que estaba acostumbrado en el futbol de élite como el italiano o español, disfrutando de brindar espectáculo en busca de la victoria.

"En México no sólo aprendí, si no disfruté", relataba Solari en entrevista con RÉCORD. "El futbol italiano me enseñó, pero lo sufrí. En México fue distinto; la intención era disfrutar del juego más que obsesionarse con el resultado.

"Fue edificante encontrarse con la cultura del cómo ganar, más que con una en la que el resultado fuera lo único que importaba. En el Inter de Milán disfruté ganar, pero disfrutar de jugar es otra cosa muy distinta. De todos modos está claro que en el futbol profesional ganar manda y que entrenador que no gana, perder su puesto", apuntó el ahora técnico del América, que de ser congruente con su forma de ver el balompié nacional aquel entonces, buscará el resultado brindando un buen futbol.

Santiago fue el cuarto y más reciente integrante de los Solari en arribar a México. Lo hizo también como futbolista para el Atlante en 2009, después de militar en equipos como el Real Madrid, donde jugó ante Pumas el trofeo Santiago Bernabéu en 2004 e Inter de Milán. El Indiecito disputó tres torneos con los Potros de Hierro y marcó cinco goles; además, tuvo la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, torneo en el que se midieron al Barcelona y finalizaron en la cuarta posición.