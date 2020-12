Santiago Solari: 'Valores de Real Madrid seguro se replican en América'

Santiago Solari, técnico del América, señaló que una de las similitudes que existen entre el Real Madrid y su actual equipo son los valores universales del bien, los cuales son replicados por el conjunto de Coapa.

"El Real Madrid es el club más grande del mundo y los valores del madridismo son los valores universales del bien que seguramente tienen sus réplicas en el América.

"Humildemente yo he pasado más de la mitad de mi vida deportiva en el Real Madrid y tengo el honor de haberme formado en unos valores deportivos que nos preparan para ser embajadores de la excelencia en el mundo del futbol y para mí es un honor poder trabajar en el América y poder dar lo mejor de mí a este gran club", declaró el estratega argentino para TUDN.

Solari destacó al Real Madrid como el club donde se desarrolló profesionalmente e hizo un recuento de su paso por la Casa Blanca.

"Mi experiencia en el Real Madrid no se limita a mi experiencia como entrenador del primer equipo. He pasado ahí más de la mitad de mi vida deportiva, he jugado allí, me he formado ahí en las divisiones inferiores, estuve un periodo de más de seis años en Fuerzas Básicas y de tres de ellos en el segundo equipo".

"Es siempre un honor en cualquiera de las funciones, todas me han dejado grandes aprendizajes y todas las valoro de la misma manera, no pongo una de ellas sobre la otra", agregó.

